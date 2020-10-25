سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في اليمن اليوم

تابعت العملات الأجنبية تسجيل ارتفاعها أمام الريال اليمني وسط أجواء غير مستقرة في البلاد، ومع فارق ملحوظ بين الصرف في العاصمة صنعاء ومحافظة عدن.

سعر الدولار في اليمن :

حيث ارتفع سعر صرف الـدولار الأمريكي في عاصمة اليمن صنعاء، مسجلاً 615 ريالاً يمنياً للبيع 613 للشراء، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي عند مستوى الـ 163 في البيع 162 للشراء في السوق السوداء، وذلك بحسب موقع “أخبار الـيمن”.

بينما سجلت تداولات محلات الصرافة في محافظة عدن سعر صرف الـدولار الأمريكي ما بين 840 ريالاً يمنياً للبيع، و 836 ريالاً شراءً، وصرف الريال السعودي ما بين 220 في البيع و 219 للشراء.

وكان البنك المركزي في عدن أصدر تعميماً لشركات الصرافة في مختلف المحافظات، أعلن من خلاله عن خطته لتأسيس شبكة حوالات مالية موحدة، بدلاً عن شبكة محلات وشركات الصرافة المحلية، وذلك للحد من التدهورات الاقتصادية في البلاد.