سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

سجل الجنية السوداني استقراراً قياسياً اليوم السبت 10 أكتوبر (تشرين الثاني) ، وذلك لليوم الرابع أمام سلسلة العملات الأجنبية الأخرى في السوق الموازي وسط الخرطوم.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني:

وافتتحت التداولات في السوق السوداء مسجلةً أسعار الدولار الأمريكية حيث بلغ أدنى سعر له مبلغ 239 جنيها وبشمل متوسط عند 240 فيما وصل أعلى سعر له مبلغ 241 جنيه سوداني، وذلك بحسب موقع “العين الإخبارية”.

أما في بنك السودان المركزي بقي سعر العملة الخضراء ثابتاً لعند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو الأوروبي في السوق غير الرسمية عند مستوى 270 جنيها، بينما استقر السعر الرسمي عند مستوى 64.75 جنيه للشراء و65.07 جنيه للبيع.

كما زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني فقد سجل في السوق غير الرسمية عند مستوى 300 جنيها، بينما استقر السعر الرسمي عند مستوى 71.13 جنيه للشراء و71.48 جنيه للبيع.

وقد اتخذت الحكومة في وقت سابق الإجراءات الاحترازية بعد انھيار العملة السودانية في الآونة الأخيرة، حيث قامت الدولة بعدد كبير من المحاولات للعودة من جديد بسعر العمله الأجنبيه الخضراء داخل السودان، وذلك بعد انھيار العملة المحلية بشكل مقلق.