سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت في اليمن .. انخفض في بعض المحافظات

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني اليوم السبت 10 أكتوبر (تشرين الثاني) 2020، استقراراً في مدينة صنعاء، فيما شهدت انخفاضاً طفيفاً في مدينة عدن.

سعر الدولار في اليمن

حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في صنعاء، عند حاجز الـ 611 ريالاً يمنياً للبيع و608 للشراء، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي عند مستوى الـ 161 في البيع والشراء على السوق السوداء، وذلك بحسب موقع “أخبار اليمن الآن”.

بينما سجلت تداولات محلات الصرافة في محافظة عدن انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 818 ريالاً يمنياً للبيع، و 812 ريالاً شراءً، وصرف الريال السعودي ما بين 215 و 214 في كلتا الحالتين بيع وشراء.

وبسبب مضاربات شركات الصرافة في اليمن والاتهامات المتبادلة بينها وبين البنك المركزي بتحمل مسئوليات تراجع صرف العملة الوطنية أمام نظيراتها الأجنبية، تشهد الأسعار في الوقت الراهين بعدن ارتفاعاً تاريخياً للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني.

وللحد من التدهور الذي تشهده البلاد في أسعار العملات أصدر البنك المركزي في عدن تعميماً لشركات الصرافة في مختلف محافظات البلاد، تضمن عزمه تأسيس شبكة حوالات مالية موحدة، بدلاً عن شبكة محلات وشركات الصرافة المحلية.