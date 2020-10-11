سعر الدولار الأمريكي في اليمن اليوم الأحد.. الريال يواصل استقرارة

واصلت أسعار صرف الريال اليمني اليوم الأحد 11 تشرين الثاني استقراره أمام العملات الأجنبية الأخرى مثل الدولار الأمريكي، مع فارق ملحوظ بين الصرف في العاصمة صنعاء ومحافظة عدن.

سعر الدولار في اليمن

حيث استقر سعر صرف الـدولار الأمريكي في عاصمة اليمن صنعاء، عند حاجز الـ 611 ريالاً يمنياً للبيع و608 للشراء، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي عند مستوى الـ 161 في البيع والشراء على السوق السوداء، وذلك بحسب موقع “عدن تايم”.

بينما سجلت تداولات محلات الصرافة في محافظة عدن انخفاض سعر صرف الـدولار الأمريكي إلى 818 ريالاً يمنياً للبيع، و 810 ريالاً شراءً، وصرف الريال السعودي ما بين 213.5 و 212.5 في كلتا الحالتين بيع وشراء.

وكان البنك المركزي في عدن أصدر تعميماً لشركات الصرافة في مختلف المحافظات، أعلن من خلاله عن خطته لتأسيس شبكة حوالات مالية موحدة، بدلاً عن شبكة محلات وشركات الصرافة المحلية، وذلك للحد من التدهورات الاقتصادية في البلاد.