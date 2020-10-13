سعر الدولار الأمريكي في السودان يسجل رقماً قياسياً لأول مرة

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية اليوم الثلاثاء بفارق كبير عن ما كان عليه يوم أمس، مسجلاً بذلك أعلى مستوى تاريحي.

سعر الدولار الأمريكي في السودان :

وبحسب ما تم تداوله خلال افتتاح التعاملات صباحاً فقد بلغ سعر الــدولار في السوق السوداء بنحو 257 جنيهاً ، وبشكل متوسط بلغ 255 وبأدنى سعر 253، بحسب موقع “أخبارالسودان”.

وتابع المركزي السوداني والبنوك وشركات الصرافة استقرارهم بتسعيرة صرف الـدولار عند 55 جنيهاً للشراء و55.72 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي في السوق غير الرسمية سعر عند مستوى 291 جنيهاً، بينما بلغ متوسط سعر اليورو في البنوك 65.03 جنيه للشراء و65.35 جنيه للبيع ، مقابل 64.06 جنيه للشراء و 65.39 جنيه للبيع، أمس الإثنين، بحسب موقع “العين الإخبارية”.

أما الجنيه الإسترليني فقد سجل ارتفاعاً في السوق غير الرسمية عند مستوى 322 جنيها، بينما ارتفع السعر الرسمي عند مستوى 71.72 جنيه للشراء 72.08 جنيه للبيع.

وكان الريال السعودي قد استقر عند 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع في البنوك.