سعر الدولار الأمريكي في السودان يرتفع مجدداً بعد استقراره لأيام

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنبيه السوداني اليوم الأحد 11 تشرين الثاني، وذلك بعد أن استقر لمدة أربعة أمام سلسلة العملات الأجنبية الأخرى في السوق الموازي وسط الخرطوم.

سعر الدولار الأمريكي في السودان:

حيث قفز سعر الـدولار في السوق السوداء بنحو جنيهان مسجلاً 242 جنيهاً، مقارنة بالمعدل المتوسط الذي سجله يوم أمس والذي بلغ 240 جنيه.

وتابع المركزي السوداني والبنوك وشركات الصرافة استقرارهم بتسعيرة صرف الـدولار عند 55 جنيهاً للشراء و55.72 جنيه للبيع.

في سياق متصل سجل اليورو الأوروبي في السوق غير الرسمية سعر عند مستوى 275 جنيهاً، بينما استقر السعر الرسمي عند مستوى 64.75 جنيه للشراء و65.07 جنيه للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فقد سجل هبوطاً في السوق غير الرسمية عند مستوى 290 جنيها، بينما استقر السعر الرسمي عند مستوى 71.13 جنيه للشراء و71.48 جنيه للبيع.

هذا ويعاني السودان من أزمات اقتصادية حادة، ونقص في السلع الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.