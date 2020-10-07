ستيفاني صليبة تظهر بإطلالة ذهبية جريئة

ظهرت الفنانة الللبنانية ستيفاني صليبة من جديد مفاتنها المغرية من خلال إطلالة جديدة لها شاركتها مع جمهورها المتابع على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

حيث نشرت ستيفاني صورة لها ارتدت فيها فستان ذهبي طويل ومفتوح من على الجانب، بينت من خلاله قوامها ورشاقة جسدها، وارتدت فوقه جاكيت خريفي باللون الأبيض مع حزام أسود حول خصرها، واختارت تسريحة شعر أنيقة للخلف مع نظارات شمسية سوداء”.

وأردفت صورتها بعبارة “اللون المفضل بالنسبة لي في هذا الفصل، أحب الخريف، وأنتم أي الفصول أحب الى قلبكم؟”.

من جهتهم معجبوا الفنانة أنهالوا عليها بالتعليقات متغزلين بإطلالتها وجمالها، بينما هاجمها آخرين لكشف مفاتنها واصفين ذلك بالأمر الفاضح والغير لائق.

هذا وكانت ستيفاني صليبة قد أثارت فيما مضى جدلاً واسعاً في المهرجان السينمائي العالمي ، بسبب الفستان المكشوف الذي اختارته للظهور على السجادة الحمراء هناك.