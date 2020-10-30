زلزال مدمر يضرب تركيا ويسبب موجات تسونامي في أزمير .. فيديو و صور

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ضرب زلزال قوي ظهر اليوم الجمعة ولاية أزمير في تركيا مخلفاً خسائر مادية كبيرة.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لها بأن زالزل بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة أزمير ، في حدود الساعة 14:53 م ، مركزه بحر إيجة على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار غربي تركيا، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

زلزال قوي يضرب ولاية تركية مخلفاً خسائر كبيرة

بدوره، رئيس بلدية أزمير أعلن عن تلقي بلاغات عقب حدوث زلزال بانهيار نحو 20 مبنى في الولاية.

فيما كشف وزير الخارجية التركي عن ورود معلومات تفيد بإنهيار ستة مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا في ولاية أزمير، وبدء أعمال الإنقاذ في أحد تلك المباني للبحث عن مفقودين.

كما دعت السلطات التركية المواطنين في أزمير إلى الابتعاد عن السواحل.

وتسبب الزلزال بحالة من الهلع بين المواطنين حيث شعر به سكان أزمير، وسكان مدينة اسطنبول وباقي المدن المجاورة.

 

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