رئيس دولة يسند لنفسه 17 حقيبة وزارية!

نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية، خبر تولي رئيس حكومة تقع قرب نيوزيلندا لـ17 حقييبة وزارية في بلاده.

وبحسب ما نشرته الصحيفة: “إن مارك براون رئيس حكومة جزر كوك قام بإسناد 17 منصب وزاري لنفسه في حكومة بلاده من دون تعين أي شخص آخر لتولي تلك المهام”.

As part of a cabinet shakeup following last week's transition of power, Cook Islands Prime Minister Mark Brown will hold a “staggering” 17 portfolios and remain Minister of Finance – a role he has held onto for roughly a decade.https://t.co/gMpF0m8E7O

