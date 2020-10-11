رئيس دولة يسند لنفسه 17 حقيبة وزارية!

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نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية، خبر تولي رئيس حكومة تقع قرب نيوزيلندا لـ17 حقييبة وزارية في بلاده.

وبحسب ما نشرته الصحيفة: “إن مارك براون رئيس حكومة جزر كوك قام بإسناد 17 منصب وزاري لنفسه في حكومة بلاده من دون تعين أي شخص آخر لتولي تلك المهام”.

وأشار الصحيفة إلى أن مارك تولى رئاسة عدة وزارات منها الخارجية والعدل والهجرة والطاقة والمالية والشرطة والموارد المتجددة والاتصالات، إلى جانب مسؤوليته في الموارد البحرية والموارد الطبيعية وغيرها.

وبينت الأخبار المتداولة على مواقع التوصل الاجتماعي أنه من المتوقع أن يقوم براون بترشيح آخرين لمساعدته في بعض مسؤولياته خلال الأشهر القادمة.

رئيس دولة يسند لنفسه 17 حقيبة وزارية!

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