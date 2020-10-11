دمشق .. صهريج بنزين خاص بالأطباء والقضاة والضباط اعتباراً من اليوم

خصصت محافظة دمشق واعتباراً من اليوم ، صهريج بنزين خاص بالأطباء والقضاة والضباط للتخفيف من حدة الازدحام الحاصل أمام محطات الوقود.

دمشق – أزمة البنزين

ونشرت نقابة أطباء دمشـق عبر صفحتها في فيسبوك ، أن هذه الخطوة جاءت بالتعاون بين محافظة دمشق وفرع دمشـق لنقابة الأطباء وبهدف تخفيف الازدحام على محطات الوقود بدمشق وتسهيلاً لأمور الأطباء في حصولهم على مادة البنزين.

حيث خصصت محافظة دمشـق صهريج تدخل لبيع مادة البنزين المدعوم للقضاة والأطباء والضباط المتقاعدين حصراً .

وسيتواجد البنزين في منطقة باب توما – مرآب الصوفانية، ، على أن يتواجد صاحب العلاقة في السيارة ويحمل بطاقة تثبت عمله.

وسيعمل الصهريج بشكل يومي ما عدا يوم الجمعة من الساعة الثانية عشرة ظهراً واعتباراً من يوم الأحد.