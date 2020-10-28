حمص .. شجار في مدرسة ينتهي بطعن أحد الطلاب وإطلاق نار على آخرين

سجلت في إحدى مدارس محافظة حمص اليوم ، حادثة إطلاق نار وطعن بعد شجار نشب بين مجموعة من الطلاب.

ونشرت إذاعة “المدينة إف إم” تفاصيل الحادثة مبينة أن الخلاف بدأ بطعن أحد الطلاب لزميله بآلة حادة ليقوم بعدها قريب الطالب المطعون بإطلاق النار على المدرسة وإصابة الطلاب.

وانتهى الشجار بإصابة ثلاثة طلاب من مدرسة بدر الدين الصقر الابتدائية بقرية المزرعة في حمص ، تراوحت بين طلق ناري في الحوض، وجرح بالفخذ بآلة حادة، وشظية في الفخذ.

وتم نقل المصابين إلى مشفى الرازي وفتح تحقيق بالحادثة علماً أن لم يتم تحديد سبب الخلاف الذي نشب بين الطلاب.