حمص .. زوجة أب تعذب ابن زوجها بضربه ودهنه بالمربى وتركه عرضة للحشرات

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سجلت في محافظة حمص حادثة تعذيب لطفل من قبل زوجة أبيه حيث تقوم بضربه ودهنه بالمربى وتركه عرضة للحشرات.

وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن حادثة التعذيب حصلت في حي الشماس في مدينة حمص  بحق الطفلٍ ” أ – الخليل” .

ووفق ما تداول ناشطون، فإن الطفل لم يتجاوز عمره 10 سنوات  وكانت زوجة أبي تعذبه بشكل وحشي ، فكانت تضربه على جسده العاري ثم تضعه على سطح البناء ، وتضع يدها على رقبته وتدهن جسده بمربى المشمش و طعام الحيوانات وتتركه عرضة للحشرات.

حمص .. زوجة أب تعذب ابن زوجها بضربه ودهنه بالمربى وتركه عرضة للحشرات

ونشرت “صحابة الجلالة” أنه بعد تلقي بلاغ عن الحادثة، قام رئيس قسم الشماس بإحضار الطفل وذويه إلى القسم و مباشرة التحقيق معهم .

وشرح الطفل خلال التحقيق آلية التعذيب التي كانت تقوم بها زوجة أبيه تجاهه، وأين كان والده من كل ما كان يتعرض له.

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