حماية المستهلك توضح سبب رفع أسعار المازوت والبنزين أوكتان 95

أفاد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.علي ونوس بأن الهدف من رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري والبنزين أوكتان 95 لتحقيق المادة بشكل أوفر، منوهاً إلى أن الأسعار ارتفعت أيضاً عالمياً.

وخلال حديث له عبر إذاعة “شام إف إم “، قال ونوس: “هدفنا من رفع سعر المازوت الصناعي هو تحقيق وفرة بالمادة لصالح القطاع المدعوم، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه”، مشدداً على أن أسعار المحروقات لن يطالها أي ارتفاع، وأسعار كافة المواد المنتجة من القطاعات الصناعية سيكون التأثير عليها إيجابي.

وأضاف: “هذا القرار سيؤدي إلى زيادة توريدات مادة المازوت الخاصة بالقطاعات الخدمية”، مبيناً أن الأسعار تم تحديدها بما يناسب القطاعات الصناعية التي كانت تشتري المازوت الصناعي بسعر أعلى يتجاوز حدود الـ1000 ليرة.

وفي ختام حديثه أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة أن هذا القرار لا يطال المحروقات المخصصة لقطاع النقل ولا يؤكد لوسائل النقل العامة (السرافيس – باصات النقل ) أن ترفع التسعيرة.