حفلة عيد ميلاد في دمشق تنتهي بـ اغتصاب فتاة قاصر بعد تنويمها

أقدم شاب في دمشق ، على اغتصاب صديقة شقيقته خلال حفلة عيد ميلاد دعيت إليها، إذ وضع لها حبة منوم في كأس من العصير واستدرجها إلى غرفته.

وفي التفاصيل ، نشر موقع “صاحبة الجلالة” أن الفتاة القاصر “ن ” دعيت إلى حفلة عيد ميلاد صديقتها “ت” في منزلها الكائن بمنطقة دف الشوك في دمشق .

واستقبلت المدعوة “ت” وشقيقها “ح” ، صديقتها “ن” بحضور عدد من الأصدقاء عند الساعة 6 مساءً وقدمت لها العصير وبعد ذلك بدأ شقيق صديقتها بالتودد لها وملاطفتها وأخبرها أنه يرغب بالحديث معها بشكل منفرد بعيداً عن الضجة والموسيقى واستدرجها لغرفته.

وبعد استدراجها، قام بقفل الباب وأعطاها كأس عصير وضع فيه حبة منوم ، ثم بدأ يخبرها بأنه معجب بها بعد أن شاهدها بصحبة شقيقته عدة مرات ويود خطبتها خلال الفترة القادمة وأنه سيخبر والداه بذلك إلى أن غابت في نوم عميق ثم بدأ يتلمس جسدها وأقدم على اغتصابها ولاذ بالفرار من المنزل دون إثارة الانتباه .

وبمجرد انتهاء الحفلة، شاهدت المدعوة “ت” صديقتها في سرير شقيقها وعلى جسدها آثار كدمات وثيابها ممزقة وهي في حالة سيئة يرثى لها، وبعد ذلك تقدم ذويها بالادعاء على المدعو ” ح” .

وتم نصب كمين للمدعو “ح” في منطقة سكنه والقبض عليه عند عودته ليلاً للمنزل بعد عدة أيام من الحادثة، ليقر خلال التحقيق معه بتخطيطه المسبق لاستدراج “ن” خلال الحفل وأحضر حب منوم واغتصبها مستغلاً الحفل ثم خرج.