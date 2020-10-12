حريق في دمشق يستدعي استنفار الإطفاء

نشب مساء اليوم الإثنين حريق في صهريج بنزين ضمن محطة وقود في كراج السومرية بالعاصمة دمشق ، وأدى ذلك إلى وقوع أضرار مادية بسيطة.

حريق في دمشق :

وبحسب صحيفة ” الوطن “، قال قائد فوج إطفاء دمشق العميد داود عميري: “لقد تم إخماد حريق في صهريج لنقل الوقود بمحطة وقود السومرية”، مؤكداً استنفار كوادر الفوج على الفور.

وأشار عميري إلى أن أنه تم إرسال 5 سيارات إطفاء مع العناصر المختصة إلى المكان لإجراء أعمال الإخماد والتبريد وذلك أدى إلى تقليص الأضرار وخطورة الحادث نظراَ لنشوبه بالقرب من المحطة.

يذكر أن سلسلة حرائق اندلعت يوم الجمعة الماضي واستمرت ليومين وشملت مناطق متفرقة في محافظات اللاذقية و طرطوس و حمص وحتى حماة.