حريق اللاذقية .. إخلاء مشفى القرداحة بعد وصول النيران لأسواره (صور)

أخلت مديرية الصحة في اللاذقية مشفى القرداحة من المرضى، صباح اليوم السبت بعد امتداد نيران حريق أمس لأسواره.

ونشرت مديرية الصحة عبر صفحتها في فيسبوك، أنه تم إخلاء مشفى القرداحة من المرضى عبر سيارات منظومة الإسعاف، نظرا لامتداد حرائق ريف اللاذقية في منطقة القرداحة ووصول النيران إلى أسوار المشفى وانتشار الدخان الشديد فيها.

وتم تأمين مرضى مشفى القرداحة في مشفى جبلة حرصا على سلامتهم بعد أن طالت النيران أسوار المشفى.

كما تم في وقت سابق إخلاء ٣ حالات حرجة من مشفى الحفة المخصص للعزل وذلك بعد وصول النيران إلى محيط المشفى .

بدوره، قائد فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر قال لصحيفة “الوطن” صباح اليوم السبت، إنه تم إخماد ما يتجاوز 100 حريق في المناطق التي اندلعت فيها النيران منذ ليل أول من أمس.

وبين جعفر أن الوضع صباح اليوم أفضل بكثير من أمس، من الحفة إلى القرداحة وجبلة، جميع المناطق اليوم تعدّ في حالة جيدة مقارنة بوضعها يوم أمس من ناحية امتداد الحرائق فيها مع تقلبات الطقس واشتداد الرياح الشرقية.

بينما ذكرت إذاعة “شام إف إم” أن الحرائق المستمرة وهي متفاوتة بشدتها في قرى ريف القرداحة والحفة واقصى ريف جبلة المتداخل إدارياً مع القرداحة والعمل جارٍ على إخمادها.

يذكر أن سلسلة حرائق اندلعت يوم الجمعة شملت مناطق متفرقة في محافظات اللاذقية و طرطوس و حمص وحتى حماة.