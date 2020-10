حادثة غريبة في الهند … ولادة عجل بثلاث عيون (فيديو)

توافد آلاف الهندوس على إحدى قرى الهند بعد ولادة عجل بثلاث عيون معتبرين أنه يجسد إله شيفا الهندوسي.

وبحسب موقع “ديلي ميل” أن شهدت قرية “تاميل نادو” في الهند شهدت ولادة غريبة لعجل بثلاث عيون، الأمر الذي جعل سكان القرية يعتبرون أن ولادته تعد معجزة بالنسبة لهم.

Three-eyed calf born in India is worshiped as an incarnation of the Hindu god Shiva pic.twitter.com/J3sJxINZIb

فيما تباهى صاحب العجل “راغيش” بولادته، لأن أرضه شهدت تجسيداً لإله شيفا الهندوسي ذي العين الثالثة وسط جبينه، التي تنفث النيران وتجلب الدمار، وبدأ سكان القرية يتوافدون عليه معتقدين أنه سيجلب الحظ لهم.

واعتبر سكان القرية أن “العجل المعجزة” يمثل الإله شيفا، وأن عينيه الاثنتين تمثّلان الحكمة والبصيرة، والثالثة وسط رأسه تمثل النار، وأنه سيجلب الحظ إليهم وإلى أراضيهم، كما سيتمتع ببصيرة وحكمة تعودان بالخير على حياتهم.

الجدير بالذكر أن البقرة في الهندوسية هي “رمز مقدس” يجب حمايتها، لصفاتها اللطيفة المتمثلة بتقديم اللبن والمنتجات الغذائية النباتية.

Bow down to this cow! A unique three-eyed calf has been discovered in India & is now being worshipped as a Hindu god. pic.twitter.com/97cQw4hraP

