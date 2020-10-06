جومانا مراد ترزق بتوأم بعد خيانة عهد

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد عن إنجابها لتوأمين “صبي وبنت” بعد انتهاءها مباشرة من تصوير مسلسل “خيانة عهد”.

وأثارت مراد دهشة المتابعين خاصة وأنهم لم يلاحظو أي مؤشرات تدل على حملها خلال عرض المسلسل في السباق الرمضاني الماضي.

وأفادت جومانا مراد في تصريحات تلفزيونية، أنها شعرت بإعياء شديد بعد الانتهاء من التصوير، خاصة أنها كانت في بداية حملها مع أولى حلقات المسلسل وبعد الانتهاء من التصوير بأسبوعين تعرضت لطلق مبكر، قبل الوصول للشهر السابع بيومين وهو ما اضطر زوجها للسفر بها خارج البلاد لأمريكا وذلك لإنقاذها هي والتوأم.

وأضافت أنها وضعت هناك طفلين وهما “علي وديانا”، وأنهما كانا في حالة صحية سيئة عند ولادتهما ولكن مع الرعاية أصبحا بصحة جيدة للغاية، وأصبح لديها ثلاثة أبناء وهم “محمد وعلي وديانا”.

وأشارت الفنانة السورية إلى أنها ألغت جميع تعاقداتها سواء من أفلام ومسلسلات بسبب حملها والظروف النفسية السيئة التي كانت تمر بها.

يشار إلى أن مسلسل “خيانة عهد” قد حقق نجاحاً كبيراً في السباق الرمضاني وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.