جريمة مروعة في اللاذقية .. أب يقتل ابنته حتى لا تهرب مع عشيقها

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سجلت في محافظة اللاذقية ، جريمة راح ضحيتها فتاة أقدم والدها على قتلها خنقاً حتى لا تهرب مع عشيقها.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، تفاصيل جريمة القتل التي بدأت بورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بدخول فتاة متوفية إلى أحد المشافي.

وبحسب الوزارة ، أسعف الوالد ابنته والذي قال إنه عثر عليها مرمية أمام منزل في قرية (صنوبر جبلة).

وخلال التحقيقات ، دارت الشبهات حول والد الفتاة المدعو (مازن . ج) تولد ١٩٧٨، وتم إلقاء القبض عليه.

واعتر الأب بإقدامه على قتل ابنته ( سيدرة ) خنقاً حتى الموت مدعياً أنها كانت تنوي الهروب مع عشيقها.

جريمة مروعة في اللاذقية .. أب يقتل ابنته حتى لا تهرب مع عشيقها

 

 

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