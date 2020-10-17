جريمة عائلية في بانياس .. قتل شقيقه وأطلق النار على والده

هزت جريمة مروعة مدينة بانياس يوم أمس راح ضحيتها شاب بعد تعرضه لإطلاق نار من شقيقه الذي أطلق النار أيضاً على والده.

جريمة في بانياس :

ونشر موقع “الوطن أون لاين” تفاصيل الجريمة التي وقعت في منقطة حريصون في ريف بانياس، مساء أمس الجمعة.

وبين الموقع ، أن جريمة القتل أقدم عليها طالب بكلية الهندسة الزراعية قام بقتل شقيقه الصيدلاني، عمار عيسى، بسكين حادة.

كما أطلق الشاب النار على والده ما أدى لإصابته بجروح نقل على إثرها إلى مشفى بانياس الوطني وحالته مستقرة الآن.

أما عن سبب الجريمة، فذكر مدير منطقة بانياس العميد منيف حرب لـ”الوطن” أن السبب خلافات عائلية مضى عليها سنة بين القاتل ووالده وشقيقه، علماً أنه تم إجراء مصالحة بينهم منذ عدة أيّام لكن الخلاف تجدد اليوم وأدى لارتكاب الجريمة.