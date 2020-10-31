تيم حسن يكشف موعد الهيبة 4 والقنوات التي ستبثه

شارك الفنان السوري تيم حسن الشهير بـ “جبل شيخ الجبل” عبر صفحته الرسمية على انستغرام منشوراً عن موعد الهيبة 4 .
وبحسب ما نشره تيم حسن بطل المسلسل بأجزاءه الأربعة عن موعد الهيبة أن الحلقة الأولى من العمل ستعرض يوم غد الأحد 1 نوفمبر كما تم الإعلان سابقاً.
وستعرض الحلقة الأولى من مسلسل الهيبة الرد عبر منصة “شاهد VIP” و قناة4 و .وقناة رؤيا والسومرية MTV MBC
وكان قد تم تأجيل عرض هذا الموسم في رمضان بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، حيث تعذر على الكثيرين من الفنانين التواجد في مكان التصوير بسبب إغلاق المطارات.