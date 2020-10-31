تيم حسن يكشف موعد الهيبة 4 والقنوات التي ستبثه

شارك الفنان السوري تيم حسن الشهير بـ “جبل شيخ الجبل” عبر صفحته الرسمية على انستغرام منشوراً عن موعد الهيبة 4 .

وبحسب ما نشره تيم حسن بطل المسلسل بأجزاءه الأربعة عن موعد الهيبة أن الحلقة الأولى من العمل ستعرض يوم غد الأحد 1 نوفمبر كما تم الإعلان سابقاً.

وستعرض الحلقة الأولى من مسلسل الهيبة الرد عبر منصة “شاهد VIP” و قناة4 ‏‪و‪ .وقناة رؤيا والسومرية MTV‬ MBC

وكان قد تم تأجيل عرض هذا الموسم في رمضان بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، حيث تعذر على الكثيرين من الفنانين التواجد في مكان التصوير بسبب إغلاق المطارات.