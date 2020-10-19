توقعات الأبراج لليوم الاثنين 19 أكتوبر / تشرين الأول

يحمل شهر تشرين الأول مفاجآت لعدد من الأبراج على كافة الأصعدة ، ولا يزال القمر يتنقل في برج الميزان لغاية منتصف النهار لينتقل بعدها الى برج العقرب ما يعني أن أجواء أكثر من رائعة على كافة الأصعدة سترافق كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.

وهذه توقعات الأبراج لليوم الاثنين 19 تشرين الأول:

الحمل: التغييرات سريعة وإيجابية بأحوالك اليوم، يمتلئ إحساسك بالثقة وتزيح عنك بعض الضغوط السابقة، فتتصرف بحرية وقد تبدأ خطوة جديدة باتجاه انفراج أو ترتاح لتأييد يبارك ويساهم بنجاحك.

الثور: يومك جيد لفتح حوار مفيد مع أشخاص تثق بهم، فأنت تسعى لإعادة ترتيب أحوالك والبدء بإجراءات تراها مناسبة واليوم لمساعدة تعينك على حل بعض التعقيدات، فاغتنم فرصك بطلبها والمباشرة بها.

الجوزاء: قد تعاكسك ظروف اليوم وتضطر لمسايرتها وهذا أفضل ما تفعله لأن اليوم يشير لبعض الإزعاجات مما يجعلك أكثر توتراً فلا تضغط على محيطك بسبب ضيقك وتمسّك بطولة بالك.

السرطان: تثابر اليوم على أعمالك ومشاغلك الكثيرة، فأنت اليوم تعاني من كثرة الالتزامات وعليك التغلب على أي فوضى سائدة بالتنظيم والاستغناء عن ماهو ثانوي لتحقق النتائج المطلوبة.

الأسد: تلجأ اليوم للحوار والإصلاح فتفتح مواضيعك وتوضح التباسات سابقة، فاليوم جيد لوضع النقاط على الحروف بعلاقاتك وإعادة ترتيب أحوالك بعيداً عن التشتت بأكثر من اتجاه.

العذراء: حالة توتر تسيطر عليك اليوم وربما تستاء من عدم تجاوب المحيط معك أو ضعف تفاعله وتفهمه لظروفك فتتسرع بردودك مما يخلق جو خلافي عليك استدراكه، فاليوم التعب عائلي وشخصي.

الميزان: يوم للتواصل ولتجديد المشاعر العاطفية، فأنت محب ومتفاءل وتشعر بالحماس تجاه لقاءات أو مقابلة أو علاقات شخصية وعائلية متناغمة، فاليوم للنشاط والعلاقات الأسرية.

العقرب: تناقش اليوم أوضاعك المالية وتواجه بعض النفقات الطارئة، فاعتمد الحسابات الصحيحة ولا تبالغ بمصاريفك وكن مستعداً للمفاجآت والتي تزيد من مكاسبك.

القوس: ثقتك بنفسك اليوم وحماسك يجعلك صاحب حضور لافت وخاصة اجتماعياً، فاليوم لن تتردد بإعلان مواقفك والتعبير عن توجهاتك وخاصة الجديدة منها، فأنت تلجأ لتغييرات ضرورية وتصويب لخياراتك.

الجدي: بادر اليوم نحو ترتيب وإصلاح أمورك فقد تنتابك أثناء النهار بعض التقلبات بسبب ظهور أخطاء أو أخبار إلا أنك تستطيع استدراكها بتصرف مناسب وحكيم، فاليوم لا تستسلم للحظات التراجع.

الدلو: تهتم اليوم بشؤون اجتماعية وقد تخوض حوارات أو تناقش بعض المقربين والأصدقاء بتفاصيل تهمك وتساعدك على رؤية جديدة، فاليوم للنشاط والطاقة وقد تقابل من غاب عنك أو تدخل أوساط جديدة عبر سفر أو عمل.

الحوت: ركز اليوم على مصالحك الحقيقية واهتم بواجباتك ولا تغامر بسمعتك أو أداءك، فاليوم غير آمن ويحمّلك مسؤولية أي خطأ بكلامك أو تصرفاتك فكن حذراً وابتعد عن المواجهات.