توصيات وقرارات الأمن العام للدخول إلى لبنان عبر المعابر الحدودية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن السماح بالدخول إلى الأراضي اللبنانية اسنتناداً إلى مقررات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 21/3/2020 وتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وذكرت المديرية العامة في بيان صدر اليوم عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنه سيتم السماح بالدخول إلى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين وفقاً لما يلي:

1- يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع اعتباراً من الساعة 9.00 صباحاً ولغاية الساعة 16.00 لكل من:

أ‌. اللبنانيين وأفراد عائلاتهم حصراً (أزواجهم وأولادهم)

ب‌. الفلسطينيين اللاجئين في لبنان وأفراد عائلاتهم (زوج، زوجة، ابن، ابنة)

الراغبين بالعودة من سوريا، على أن يخضعوا لفحوصات PCR التي تجريها وزارة الصحة العامة في المراكز الحدودية.

2- يوم الأربعاء من كل أسبوع اعتباراً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 15.00 لكل من:

أ‌. السوريين الحائزين على إقامات صالحة في لبنان وأفراد عائلاتهم والسوريين الحائزين على إقامات مؤقتة لمدة /6/ أشهر عدة سفرات (سمات خروج وعودة)

ب‌. الطلاب السوريين الذي يتابعون دراساتهم في الجامعات والمعاهد اللبنانية مع الإبقاء على التعليمات المتعلقة بالمعاهد الدينية بعد ابرازهم إفادات صادرة عن هذه الجامعات والمعاهد تثبت ذلك، ومنحهم أذونات دخول لمدة (شهر) للإستحصال على الإقامات المطلوبة.

ج‌. العرب والأجانب القادمين إلى لبنان وأفراد عائلاتهم.

على أن يكون بحوزتهم جميعاً فحص PCR نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية مدته لا تزيد عن /96/ ساعة من تاريخ وصولهم وبوليصة تأمين صحي تغطي كلفة العلاج من فيروس كورونا طيلة مدة اقامته في لبنان.

على أن يعاد إجراء فحص PCR لهم (بالنسبة للسوريين والعرب والأجانب موضوع البندين “أ” و”ج”) على المركز الحدودي عند الوصول من قبل فرق وزارة الصحة ويلتزمون بالحجر المنزلي لمدة /10/ أيام في مكان اقامتهم على أن يعيدوا اجراء الفحص فور انتهاء مدة الحجر.

كما سيتم السماح بالدخول عبر كافة المراكز الحدودية البرية طيلة أيام الأسبوع وفقاً لما يلي:

1- السوريين القادمين لمراجعة السفارات الأجنبية والعربية العاملة في لبنان (موعد سفارة) على أن يكون بحوزتهم جوازات سفر صالحة ومستند خطي صادر عن السفارة المنوي مراجعتها وفحص PCR نتيجته سلبية لا تتعدى مدته /96/ ساعة ومنحهم /48/ ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى. أما فيما خص القادمين لمراجعة السفارة التركية، فيجب أن تكون المستندات صادرة عن شركة Visa for the globe “VPG” المتعاقدة مع السفارة التركية.

2- السوريين القادمين للعلاج الطبي وبرفقتهم شخصين على الأكثر وحصراً بالأصول أو الفروع لأصحاب العلاقة وذلك لمراجعة مستشفى أو طبيب شرط حيازتهم على تقرير طبي خطي يثبت ذلك وفحص PCR نتيجته سلبية لا تتعدى مدته /96/ ساعة ومنحهم /48/ ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى.

3- السوريين والعرب والأجانب الراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار شرط حيازتهم على تذكرة سفر وحضورهم قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة وفحص PCR نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية مدته لا تزيد عن /96/ ساعة من تاريخ السفر.

ملاحظة: يمكن السماح للأشخاص الذين كانوا قد غادروا لبنان إلى سوريا بموجب فحص كورونا (PCR) نتيجته سلبية، العودة بنفس هذا المستند ضمن مهلة لا تتجاوز /72/ ساعة من تاريخ صدور نتيجته، دون الخضوع مجدداً لأي فحص PCR في سوريا والتي تجريها فرق وزارة الصحة اللبنانية في المراكز الحدودية البرية.