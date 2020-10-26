تفاصيل باقات الانترنت التي طرحتها الاتصالات لطلاب الجامعات في سوريا

أعلنت شركة الاتصالات في سوريا منح باقات وعروض انترنت واتصالات خاصة بالطلاب الجامعيين والكادر التدريسي.

تفاصيل باقات الانترنت للطلاب :

وبحسب وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا ، تم تقديم هذه الباقات بعد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات والتقانة ووزارة التربية ، لتسهيل التعليم عن بُعد للطلاب والكادر التدريسي.

وعن تفاصيل الباقات والعروض والخدمات المقدمة، بينت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه سيكون بإمكان الكادر التدريسي والطلاب الدخول إلى المواقع التعليمية المحلية عبر معظم مزودي خدمات الإنترنت والشركة السورية للاتصالات، بشكل مجاني على خطوط الإنترنت الثابت ADSL وFTTx.

كما أشارت الاتصالات ، إلى إطلاق باقات خليوية سيريتل وMTN عبارة عن 6 غيغا و10 غيغا وبأسعار مناسبة 1000-1500 ل.س، تستخدم للنفاذ إلى المواقع التعليمية المحلية.

وكشف أمس رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي أنه قد يصل عدد المستفيدين يصل إلى 500 أستاذ في الجامعة و20 ألف طالب وطالبة إضافة إلى الموظفين العاملين في الجامعة.