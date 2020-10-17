تغير مفاجئ على الطقس في سوريا .. أجواء مستقرة لـ 3 أيام

طرأ تغير مفاجئ على الطقس في سوريا حيث سنشهد أجواء مستقرة ل3 أيام بدءاً من اليوم السبت حتى مساء .

الطقس في سوريا :

وبحسب ما نشرت “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية ، طرأ تغير على التحديثات الأخيرة للحالة الخريفية القادمة .

التغير الأول: أن الحالة أصبحت من المتوقع أن تبدأ ما بعد ليل 19/10/2020 ، والتغير الثاني: هو اتخاذ المنخفض مسار كان نادر سابقاً ولكن بدأنا نلحظه في السنين الماضية وتكرر عدة مرات ، حيث اقترب أكثر نحو الجنوب بحركة جنوبية شرقية وبالتالي النصيب الأكبر أصبح لمناطق شمال مصر .

والتغير الثالث: طرأ على تراكمي المطر فأصبح أقل بشكل عام على المناطق السورية الداخلية و الساحلية.

وبينت “هوى الشام” أن المنخفض قادم بكل الحالات والأجواء الخريفية قادمة ما بعد 19 الشهر بعد هذا الجفاف.