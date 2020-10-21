تعميم من السورية للاتصالات يحدد سرعة الانترنت الأدنى

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أصدرت الشركة السورية للاتصالات تعميم جديد يحدد سرعة الانترنت لمشتركي التراسل والمزودات الخاصة.

وبحسب ما جاء في تعميم الشركة ، يجب على جميع مزودات خدمة الإنترنت بضرورة تنفيذ التعليمات الجديدة المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى لسرعة البوابات لتكون 1 ميغا بدلاً من 512 لمشتركي التراسل والمزودات الخاصة.

كما طالبت الشركة بالتعميم على المشتركين والزبائن بضرورة رفع السرعة إلى 1 ميغا عند قيامهم ببعض الإجراءات المتعلقة بالخط الهاتفي والبوابة (التنازل- إبدال- نقل).

وكانت الشركة السورية للاتصالات قد عممت سابقاً بإيقاف الاشتراكات الجديدة بسرعة 512 KB/s.

تعميم من السورية للاتصالات يحدد سرعة الانترنت الأدنى

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