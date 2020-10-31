تركيا .. زلزال ثاني يضرب نفس الولاية صباح اليوم

حوادث
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ضرب تركيا صباح اليوم زلزال ثاني ، عقب أول مدمر ضرب ولاية إزمير يوم أمس الجمعة وخلف ضحايا وخسائر مادية .

ونشرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” اليوم السبت عبر حسابها في “تويتر” أن زلزال جديد وقع  في بحر إيجة، قبالة منطقة سفري حصار في إزمير الساعة 08:31 بالتوقيت التركي.

وبينت الإدارة أن الزلزال الجديد تبلغ قوته على مقياس ريختر5.0 درجات ، في حين كان زلزال يوم أمس بقوة 6.6 درجة.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية فقد شهدت المنطقة عقب الزلزال الأول ، شهدت 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات.

يشار إلى أن زلزال يوم أمس بلغت قوته 6.6 درجات وقع في بحر إيجة على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفري حصار ، وعلى عمق 16.54 كيلومتر، وبلغت حصيلة الضحايا حتى اللحظة 25، و عدد الجرحى ارتفع إلى 804.

وتم فتح أبواب المساجد في ولاية إزمير أمس للمتضررين من الزلزال وغير القادرين على الدخول لمنازلهم للبقاء فيها .

تركيا .. زلزال ثاني يضرب نفس الولاية صباح اليوم

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