تراجع طفيف .. سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية لليوم

تداولت السوق السوداء في لبنان اليوم الأحد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بما يتراوح ما بين 8550 – 8620 لكل دولار.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية:

وكانت نقابة الصرافين أعتمدت التسعيره ليوم أمس السبت واليوم بهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 ‏حدا أقصى، وذلك بحسب ما نشره موقع “لبنان 24”.

وسجل سعر صـرف الـدولار مقابل اللـيرة اللبنانية تراجع متوسط على نحو ملحوظ في السوق الموازية (السوداء) مقارنة بإغلاق تعاملات السبت.

ولا تزال اللـيرة اللبنانية تسجل انهيار كبير بينما فرضت البنوك قيوداً قاسية على السحب من الحسابات المصرفية بالـدولار ومنعت التحويلات وخفضت حدود الإنفاق بالبطاقات في الخارج لمستوى وصل في بعض الحالات إلى 15 دولاراً في الشهر.