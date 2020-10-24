تحديث ثوري لـ واتساب يدخل من خلاله عالم المدفوعات

أطلقت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب تحديث ثوري جديد على التطبيق يتضمن عمليات بيع وشراء.

وأعلنت فيسبوك بأن التغيير الجديد على تطبيق المراسلة الفوري واتساب سيسمح للشركات أن تبيع منتجاتها من داخله عبر “متجر فيسبوك” على شبكة الانترنت.

كما يسمح التحديث لـ “واتسآب” من الدخول إلى قطاع الحوسبة السحابية، التي ستوفر للشركات التي تستخدم أدوات مراسلة خدمة العملاء القدرة على تخزين تلك الرسائل على خوادم فيسبوك.

فيما أعلن رئيس العمليات في واتساب ، مات إيديما، أن أداة التسوق ستبدأ في الظهور على التطبيق خلال العام الحالي، بينما ستتاح خدمة استضافة الرسائل في العام المقبل 2021.

ولفت إيديما إلى أن هناك أكثر من 175 مليون شخص يتفاعلون يوميا مع الأعمال عبر واتسآب، الأمر الذي شجع إدارة التطبيق على إطلاق خدمة الاستضافة الجديدة.

وكان قد تم إطلاق هذه الخدمة في شهر مايو/ أيار الماضي بغرض تقديم تجربة تسوق موحدة عبر تطبيقات “فيسبوك” كافة.