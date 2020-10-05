تجديد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة خيانة الأمانة

أصدرت المحكمة قراراً بتجديد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي السابق ، محمد وزيري، لمدة 15 يوم احتياطاً على ذمة التحقيق.

وأفاد محامي الفنانة هيفاء وهبي بأن قاضي المعارضات بمحكمة ثان الشيخ زايد قرر تجديد حبس وزيري لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيق في تهمتي خيانة الأمانة والاستيلاء على المال، وذلك لثبوت الواقعة عليه، رافضاً كل الالتماسات المقدمة من وزيري للإفراج عنه بضمان مالي.

وقال محامي هيفاء وهبي، ياسر قطنوش، أنه سيتم استكمال التحقيقات مع مدير أعمال موكلته، في التهم الموجهة إليه أمام نيابة الشيخ زايد، لافتا إلى أنه تم تقديم مستندات تثبت اختلاس وزيري لأموال هيفاء، على عكس ما كان يردد بأنه لا توجد أي أدلة على الاتهامات الموجهة إليه.

وأكد قطنوش أن هناك مفاجآت كبيرة ستظهر في القضية، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم التقدم ببلاغات جديدة ضد محمد وزيري، ولكن سيتم الإعلان عن تفاصيلها في حينها.

وأصدرت النيابة العامة المصرية تحذيراً من التعامل مع محمد وزيري مالياً فيما يخص الممتلكات محل النزاع بينه وبين هيفاء وهبي، وتشمل عدة عقارات فاخرة في منتجعات خاصة داخل القاهرة الكبرى، وحسابات بنكية، إضافة إلى قائمة بالمقتنيات الشخصية أكدت وهبي إنها كانت متواجدة داخل فيلتها بالقاهرة، ووصلتها معلومات بالاستيلاء عليها وتبديدها.

وتم إلقاء القبض على وزيري بعد ساعات قليلة من مغادرة هيفاء وهبي مصر إلى لبنان عقب زيارة استمرت 4 أيام، حيث طلبت نيابة ثان الشيخ زايد، من الشرطة استدعاء محمد وزيري لسماع أقواله في البلاغات المقدمة ضده.