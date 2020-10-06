بمناسبة عيد ميلادها العاشر ... منصة انستغرام تقدم ميزات وتقنيات جديدة

أضافت منصة انستغرام ، المملوكة لشركة فيسبوك ، ميزات جديدة إلى التطبيق بهدف مكافحة التنمر بين المستخدمين وتشجيعهم على التعامل بلطف.

وأفاد تقرير نشره موقع “إنغادجيت” بأن الميزات والتقنيات الجديدة على انستغرام ستوقف انتشار أي تعليق بغيض يتضمن كلمات بذيئة أو دنيئة، كما ستحذر المستخدم من استمرار استخدامه تلك الكلمات في تعليقاته، وتستمر التحذيرات حتى تصل إلى إيقاف حسابات المستخدمين بصورة نهائية.

كما قدمت إنستغرام أيضاً تقنية جديدة تسمح لمن يتعرضوا للتنمر، بأن يخفوا تلقائياً أي تعليقات مشابهة لهذا التعليق الذي يحتوي على كلمات مسيئة لهم.

وتأتي هذه التقنيات الجديدة مع احتفالية منصة انستغرام بمرور 10 سنوات على إطلاقها.