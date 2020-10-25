بعد هبوطه بشكل مفاجئ.. إليكم سعر الدولار الأمريكي في لبنان اليوم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية خلال التداولات بالسوق السوداء في لبنان وذلك بعد تأرجحات شهدها في الآونة الأخيرة، وهبوط كبير اليوم الماضي.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية :

وتراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد ما بين 6,400 ليرة للشراء 6,600 ليرة للبيع، وهو ذات السعر الذي أغلق السوق تسعيرته عليه يوم أمس.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

وتم تداول سعر صرف اليورو الأوربي ما بين 7,592 ليرة للشراء 7,829 ليرة للبيع ، فيما سجل الإسترليني 4,569 ليرة للشراء 4,712 ليرة للبيع، وهم ذات الأسعار ايضاً لليوم الفائت.

وتشهد السوق الموازية تقلبات عدة في أسعار العملات الأجنبية وخاصة بعد تكيلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد أن حصل على أصوات 64 برلمانياً.