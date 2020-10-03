بعد غياب 47 عاماً … دريد لحام يعود إلى الإذاعة ويشارك في “حكم العدالة”

عاد الفنان السوري الكبير دريد لحام إلى الدراما الإذاعية بعد غيابه عنها لمدة 47 عام، من خلال مشاركته في أحد حلقات المسلسل الشهير “حكم العدالة”.

حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان دريد لحام شاركها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، برفقة الفنانتين سلمى المصري وناهد الحلبي من داخل الاستديو أثناء تسجيل الحلقة.

كما شاركت الفنانة سلمى المصري الصورة عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “فرحنا بوجودك يا أستاذ دريد، وزينت الحلقة بحضورك وتواضعك والتزامك، أنت أستاذ بكل معنى الكلمة، تمنياتي لك بالصحة وطول العمر، أنت أيقونة وقامة من قامات سورية، نفتخر بك”.

المسلسل من تأليف المحامي منيب هائل اليوسفي وإخراج محمد عنقا، بينما شارك في هذه الحلقة كل من سلمى المصري ووفاء موصللي وناهد الحلبي وأحمد مللي واسكندر عزيز وهاني شاهين وعبد الفتاح المزين.

وتبث حلقات مسلسل “حكم العدالة” ظهر كل ثلاثاء من كل أسبوع عبر إذاعة دمشق.