بعد عامين على اختفائها … العثور على امرأة حية وسط البحر

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن عثور صياد على امرأة في وسط البحر قبالة سواحل كولومبيا.

وذكرت الصحيفة بأن المرأة التي عثر عليها الصياد كانت مختفية منذ عامين وفقدت الاتصال بأسرتها، حتى تم العثور عليها في وسط البحر .

ووثق الصياد لحظة إنقاذ السيدة وسحبها من الماء سالمة بعد قضائها وقت طويل، حيث رآها تطفو فوق الماء في حالة ضعف شديدة، مع وجود علامات انخفاض درجة حرارة جسمها.

#EnVideo #Nacional #Atlántico Registrado el rescate de Ángelica Gaitán de 46 años de edad, la mujer de oriunda de #Bogotá fue arrastrada por la corriente cuando se encontraba en las #playas de #Salgar en el corregimientode #PuertoColombia área Metropolitanade #Barranquilla… pic.twitter.com/8wQfVLJmWT — CNC NOTICIAS (@cncnoticias) September 28, 2020

وتعرفت السلطات على هويتها حيث قالت إنها تدعى أنجليكا جيتان، وتبلغ من العمر 46 عاماً.

فيما أوضحت وسائل إعلام محلية بأن المرأة فقدت الاتصال بأسرتها منذ عامين، ولم ترد أي معلومات حول مكان وجودها، حتى جرى العثور عليها يوم السبت الماضي قرب سواحل مدينة بويرتو كولومبيا في أتلانتيكو.