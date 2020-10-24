بعد طرحه بأيام.. عيب فني يظهر في إصدارات أيفون 12

تكنولوجيا
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ظهر عيب فني خلال المراجعات الأولى للهاتف الذكي أيفون 12 والذي تم طرحه من قبل شركة ” آبل “.

أكد تقرير نشره موقع “Verge “، أن العيب يتمثل بنفاذ بطارية أيفون 12- برو بسرعة كبيرة، ووصولها إلى 18 في المئة من الشحن بعد ساعتين ونصف الساعة من استخدام الهاتف الذكي.

وأشار مركز اعتماد معدات الاتصالات الصينية، إلى أن الهاتف الجديد زود ببطارية أقل سعة من الهاتف السابق للشركة، وهذا ما أكدته الشركه المنتجة، وذلك بحسب ما نشر موقع “macrumors”.

وزود هاتف “أيـفون 12- برو ماكس”، ببطارية 3687 مللي أمبير، بينما يحتوي أيـفون 11- برو ماكس، على بطارية 3969 مللي أمبير.

وكانت الشركة قد كشفت رسمياً النقاب عن جهاز أيـفون 12 بعد طول انتظار، المدعوم بشبكة الجيل الخامس “G5”.

بعد طرحه بأيام.. عيب فني يظهر في إصدارات أيفون 12

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