بعد ثبوت وجود إصابات كورونا فيها... التربية تحسم الجدل بخصوص إغلاق المدارس

أفادت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطوشي أنه تم أخذ العديد من المسحات لفيروس كورونا في المدارس السورية، وتبين أن ربع المسحات المأخوذة (إيجابية)، ويعتبر العدد بالنسبة للمسحات المأخوذة وعدد التلاميذ الكلي منخفضاً.

وأوضحت هتون الطوشي أنه تم رصد 101 إصابة بفيروس كورونا في معظم المحافظات، حيث سجلت مدارس المحافظات مثل ريف دمشق وحلب وحمص عدد إصابات أكثر من غيرها، لذلك تم أخذ مسحات بأعداد كبيرة لمعرفة إن كانت نسبة الانتشار فيها واسعة وحتى الآن الدراسات والمسحات لم تثبت ذلك.

وأشارت مديرة الصحة المدرسية في تصريح لإذاعة “شام إف إم” بأنه لم تغلق أي مدرسة في المحافظات حتى الآن، وهذا يتطلب إصابة 5% من الموجودين في المدرسة من طلاب وكوادر تعليمية وإدارية.

كما كشفت عن إغلاق 56 شعبة صفية بشكل تقريبي في كل المحافظات والإغلاق يحصل عندما يكون أحد الطلاب أو المدرسين مصاباً.

وبينت الطوشي بأن المدارس التي يكون فيها مسحة إيجابية يتم أخذ عدة عينات من نفس المدرسة للتأكد إن كان هناك نسبة انتشار لفيروس كورونا.

وأشارت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية إلى أن الوضع الوبائي مقبول حتى الآن وتحت السيطرة ولا يوجد فكرة لإغلاق المدارس، والإغلاق التام للمدارس متعلق بالوضع الوبائي العام في البلاد، وهذا قرار يتخذه الفريق الحكومي ووزارة الصحة.