بعد توقيع اتفاقية في دمشق .. إعفاء السوريين من الفيزا لدخول هذه الدولة

أعفي جميع السوريين من سمات الدخول “الفيزا” للدخول إلى جمهورية أبخازيا بعد توقيع اتفاقية بين سوريا وأبخازيا اليوم في العاصمة دمشق .
وتم توقيع هذه الاتفاقية عقب لقاء جرى اليوم بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع وفد أبخازي يزور دمشق ويترأسه رئيس إدارة مكتب رئيس جمهورية أبخازيا ألخاس كفيتسينيا الكسيفيتش ، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية أبخازيا داوور كوفيه فاديموفيتش.
ونشرت صفحة الخارجية السورية أن اللقاء بحث أيضاً علاقات البلدين والارتقاء بها ، معتبرة توقيع الاتفاقية قرار تاريخي للبلدين على أن يعقبه تعاون اقتصادي واستثمارات وتبادل تجاري.
بدوره، أكد الجانب الأبخازي وقوف بلاده إلى جانب سوريا في مواجهة الحرب التي تتعرض لها.