بعد بدء أعمال العمرة.. وفاة عامل في مصفاة حمص خلال عمله

أعلنت الشركة العامة لمصفاة حمص عن وفاة أحد العمال صباح اليوم أثناء تأديته لعمله.

ونشرت الشركة العامة لمصفاة حمص عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك خبر وفاة العامل أسامة العلي من العاملين في مديرية الإنتاج قسم التفحيم الذي وافته المنية صباح اليوم أثناء تأدية عمله.

كما توجهت إدارة مصفاة حمص بالشكر “لأبناء الطبقة العاملة وخاصة عمال الشركة العامة لمصفاة حمص، الجنود المجهولين الذين لايتوانون في بذل أي جهد لاستمرار العملية الإنتاجية في كافة الظروف”.

وكانت الشركة العامة لمصفاة حمص بدأت قبل يومين، أعمال العمرة للمصفاة وذلك بعد فترة قصيرة من انتهاء عمرة مصفاة بانياس والتي تسببت بأزمة بنزين في سوريا.