بعد انهياره الملحوظ.. إليكم سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لليوم

يستمر الدولار الأميركي بتسجل هبوط ملحوظ أمام الليرة اللبنانية وكان هذا الانهيار بدأ منذ أيام واستمر حتى اليوم الثلاثاء.

سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية :

حيث افتتحت السوق السوداء تعاملاتها صباحاً مسجلةً بمتحرك متوسط سعر الـدولار الأمريكي بين الـ7800 ليرة للشراء، و7900 ليرة للبيع.

وسجل الـدولار يوم أمس في السوق السوداء تسعيرة ما بين الـ3850 ليرة للشراء 3900 ليرة للبيع، بينما تراوح يوم السبت الماضي ما بين 8630 و8680 ليرة لكل دولار.

وكان البنك المركزي قد وفر في وقت سابق نقود أجنبية لواردات الوقود والقمح والأدوية بسعر رسمي عند 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الـدولار، وهو ما يقل كثيراً عن السعر المتداول، وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للـدولار، عند سحب الـدولار لصغار المودعين.