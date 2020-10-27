بعد الهبوط الكبير.. الليرة اللبنانية تسجل سعر جديد أمام الدولار الأمريكي

سجلت الليرة اللبنانية ارتفاع طفيف أمام الدولار الأمريكي خلال التداولات التي بدأت صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان ، وذلك بعد هبوط كبير خلال الأيام الماضية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية :

وتراوح متوسط سعر الـدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر / تشرين الأول ما بين 6,900 ليرة للشراء 7,100 ليرة للبيع، بينما كان يوم أمس مابين 6,500 ليرة للشراء 6,700 ليرة للبيع،

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

وتم تداول سعر صرف اليورو الأوربي ما بين 8,151 ليرة للشراء 8,388 ليرة للبيع ، فيما سجل الإسترليني 4,916 ليرة للشراء 5,059 ليرة للبيع، ويعد ذلك ارتفاعاً بسيطاً سجلاه العملتين عن يوم أمس.

وتشهد السوق الموازية تقلبات عدة في أسعار العملات الأجنبية وخاصة بعد تكيلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد أن حصل على أصوات 64 برلمانياً.