بعد ارتفاعها لعدة أيام.. أسعار الذهب في السعودية تستقر

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين مؤشراً مستقراً في السعودية بعد أيام متواصلة من الارتفاع الملحوظ التي كان يجتاح أسواقها رغم هبوط أسعار المعادن النفيسة عالمياً.

أسعار الذهب في السعودية:

حيث تم تداول سعر غرام الذهب عيار (24) في المملكة بما يعادل 232.69 ريال (62.05 دولار) ،فيما بلغ سعر غرام عيار (21) 203.61 ريال (54.29 دولار) وهو الأكثر مبيعاً، وذلك بحسب موقع “العين الإخبارية”.

أما غرام الـذهب عيار (18) فقد سجل نحو 174.52 ريال (46.54 دولار)، بينما بلغ سعر بيع الأونصة 7237.5 ريال (1930 دولاراً)، والأسعار جميعها قبل احتساب “المصنعية”.

وكانت أسعار الـذهب قد زادت أمس الأول على مستوى العالم إلى 1926.2 دولار للأوقية في العقود الآجلة تسليم ديسمبر 2020، وفقا لبورصة كوميكس.