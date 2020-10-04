بطريقة ساخرة.. “نمس” باب الحارة يعلق على إصابة ترامب بفيروس كورونا

علق الفنان السوري مصطفى الخاني الشهير بلقب “النمس” في مسلسل باب الحارة على إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا.

وشارك الخاني صورة يوم أمس عبر انستغرام ظهر فيها النمس وترامب في صورة واحدة وقد تلون وجه الرئيس الأمريكي باللون الأخضر وهو لون الفيروس التاجي وكتب على الصورة وقال:

“ان شاء الله تقضي باقي أيامك بالكحة والبحة وقلة الصحة وينشف ريقك ويتعوج طريقك وتصاب بالساحق والماحق والرصاص المتلاحق ،وانشالله يومين بالفراش والثالث بالانعاش والرابع فاقدين فيك الأمل والخامس بتتحسر على العمل والسادس الكورونا يفتك بجيشك ومخابراتك والجمل بما حمل”.

واقتبس “النمس” هذه الدعوات من “فريال” في باب الحارة التي أدت دورها الفنانة وفاء موصلي.

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي أثنى على ردة فعل نمس باب الحارة ، وبينوا في التعليقات أنه أفصح عما يجول في خاطر الأمة العربية جمعاء علانية وأثنوا على فصاحة النمس وبراعته في انتقاء القوافي.