بشعار جديد وخصائص مغرية.. ” فيسبوك ماسنجر ” سيكون هكذا قريباً

تستعد شركة فيسبوك لطرح تحديث جديدة مرجخةً أنه سينال إعجاب المتداولين وسيكون التطبيق سلس خلال الاستخدام في الأيام القادمة.

فيسبوك – تكنولوجيا

وبحسب تقارير كشفها “تايمز نيوز ناو”، فإن التحديث سيكون لخدمات الدردشة في الماسنجر، وسييتم تغير الشعار واللون الافتراضي للمحادثات.

كما سيتم إتاحة إمكانية وجود ردود فعل مخصصة، وسمات دردشة إضافية جديدة غير مستخدمة من قبل، وملصقات صور شخصية مخصصة لدردشة بعينها، وتعاملا أكثر ديناميكية مع الدردشات التي يمكن تخصيصها لشخص دون آخر.

من جهته قال نائب رئيس ماسنجر ستان تشودنوفسكي: “سيعكس شعارنا الجديد تحولاً إلى مستقبل المراسلة بطريقة أكثر ديناميكية وممتعة ومتكاملة للبقاء على اتصال مع الأشخاص المقربين منهم.”.

هذا وتمنى نائب رئيس ماسنجر أن ينال التحديث الجديد إعجاب المسخدمين على قدر ما نال إعجاب المصممين.