بالفيديو.. اغتصاب شاب مثلي من قبل شرطي كويتي داخل شقته

نشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” اليوم الثلاثاء هاشتاغ #اغتصـاب_مثـلي_من_شرطي، وذلك بعد انتشار إشاعات تتحدث عن تعرض شـاذ كويتي للاغتصـاب.

وبحسب ما تم تداوله فقد تم اغتصـاب الشـاذ على يد عنصر أمني داخل شقته، ووثق مقطع فيديو مصور تم نشره لحظة دخول رجل أمن إلى عمارة يبدو أنها في الكويت، ومن ثم إلى داخل شقة، إلا أنه لم يتضح أي تفاصيل أخرى.

من جهتها الناشطة الكويتية في حقوق الإنسان، دلال المسلم، ذكرت تفاصيل الواقعة مغردةً وقالت: “هذا ذكر من وزارة الداخلية الكويتية من الأمن العام شاف شخص ناعم يصلح تاير سيارته بكراج العمارة وقفه وقاله يا تنام معاي يا تدخل الدورية و لمن رفض الشخص و هرب لشقته لحقه و دخل عنوه و اغتصـبه”.

هذا ذكر من وزارة الداخلية الكويتية من الأمن العام شاف شخص ناعم يصلح تاير سيارته بكراج العمارة وقفه وقاله يا تنام معاي يا تدخل الدورية و لمن رفض الشخص و هرب لشقته لحقه و دخل عنوه و اغتصبه !! #اغتصاب_مثلي_من_شرطي

الى متى الترانسجندر و المثليين يتم انتهاك انسانيتهم و حقوقهم ! pic.twitter.com/nt2IxAQmhg — أ. دلال المسلّم♀ (@eldelli_) October 6, 2020

هذا وطالب آلاف المغردين الكويتيين والعرب وزارة الداخلية الكويتية بتأكيد صحة ما حدث أو نفيه، وذلك بعد أن شاركوا هاشتاغ #اغتصـاب_مثـلي_من_شرطي.