بالصور والفيديو .. الرئيس الأسد في قرى اللاذقية التي تعرضت للحرائق

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للرئيس بشار الأسد وهو يزور القرى التي تعرضت للحرائق في ريف اللاذقية .

حيث نشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية صورة من منطقة في ريف اللاذقية سبق وتعرض للحريق وارفقتها بعبارة ” انتظرونا بعد قليل.. “.

فيما عادت ونشرت صفحة جريح الوطن صورة للرئيس الأسد وعلقت عليها ” قبل قليل.. الرئيس الأسد في قرية بلوران في ريف اللاذقية الشمالي للاطلاع على الأضرار ولقاء الأهالي، ضمن جولة على بعض المناطق التي طالتها الحرائق منذ أيام..”.

واستمع الرئيس الاسد لأهالي قرية بلوران حيث كانت أهم متطلباتهم تأمين الاحتياجات الأولية التي تساعدهم بتعزيز عوامل تشبثهم بأرضهم وإعادة زراعتها بأسرع وقت ممكن.

ورافق الرئيس الاسد في الجولة وزيرا الإدارة المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي ومحافظ اللاذقية ومدير الزراعة في المحافظة.