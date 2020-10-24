بالصور .. موجة حرائق جديدة تندلع في محافظة طرطوس

نشب صباح اليوم حريق في أراضي بلدة السودا بريف محافظة طرطوس ، فيما تمكنت فرق الإطفاء من إخماده بعد ساعات من العمل.

ونشرت وكالة سانا أن فرق الإطفاء عملت على تطويق وإخماد الحريق الذي نشب صباح اليوم في بلدة السودا بريف طرطوس.

كما نقلت “شام اف ام” عن قائد فوج إطفاء طرطـوس العقيد سمير شما قوله إن فرق الإطفاء بالتعاون مع عناصر دائرة الحراج بمديرية الزراعة والأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق .

ونقل ايضاً تلفزيون الخبر عن العقيد سمير شما أنه تم إخماد 6 حرائق حراجي وأشجار زيتون ومنزل اندلعت في حي الإنشاءات بمدينة طرطـوس ، وقرى ضهر بحوي واسقبولي وحصن سليمان ودوير رسلان في ريف طرطوس اليوم السبت، واقتصرت الأضرار على المادية .

وشارك في إطفاء الحريق 7 سيارات بينهم 3 من فوج الإطفاء وسيارتين من الدفاع المدني وسيارتين من مديرية الزراعة.

واندلعت قبل حوالي الأسبوعين سلسلة حرائق ضخمة في كل من طرطوس واللاذقية وحمص تسببت بخسائر مادية كبيرة.