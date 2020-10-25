بالصور .. اندلاع 15 حريق في اللاذقية و 7 في طرطوس

تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حوالي 15 حريق اندلعوا يوم أمس في اللاذقية وريفها في عدة قرى، في حين اندلع أمس في طرطوس 7 حرائق أيضاً.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر في فوج إطفاء اللاذقية أنه تم إخماد 14 حريقاً بالأمس، بالإضافة لإخماد -صباح اليوم- الحريق الضخم الذي اندلع مساء السبت ما بين قرى شبلو و كرم الحلوان ومصيص بريف المزيرعة، ليدخل مرحلة التبريد.

وتوزعت الحرائق ما بين ريف اللاذقية والمدينة، ومنها حرائق مساحات من الأعشاب في ناحية حرف المسيترة، وبحمرا في القرداحة ، وصنوبر جبلة واسطامو ، وحي قنينص بالمدينة ، وحريق أعشاب بمنطقة جب حسن ، وحريق كابلات كهربائية بالجميزة ، وكميات من القمامة في مشروع القلعة ، وحريق حراجي بالعيدية قرب جسر البرجان.

إلى ذلك، تمكن عناصر فوج الإطفاء في محافظة طرطوس من إخماد حريق كبير اندلع أمس السبت في قرية بيلة القريبة من منطقة دوير الشيخ سعد بريف المحافظة.

كما أكد قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما ظهر الأحد أنه تم إخماد 6 حرائق اندلعت في قرى السودا، اسقبولي، دوير رسلان، حصن سليمان، ضهر بحوي، بالاضافة الى احتراق منزل وأشجار زيتون في حي الشيخ سعد بمدينة طرطوس.