بالصور .. الرئيس الأسد يزور القرى المتضررة في طرطوس

زار الرئيس بشار الأسد اليوم الأربعاء القرى المتضررة من الحرائق في محافظة طرطوس ، بعد يوم من زيارته للقرى المتضررة في اللاذقية.

حيث نشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية صوراً للرئيس الأسد وهو يزور بلدة مشتى الحلو، في صافيتا.

واستمع الرئيس الاسد لعدد من أهالي بلدة مشتى الحلو عن حجم الأضرار التي لحقت بهم وبأراضيهم.

وتضررت هذه البلدة بشكل كبير جداً إثر اندلاع حرائق ضخمة امتدت ليومين متتاليين أسفرت عن خسائر مادية كبيرة.

متابعة لجولته التي شملت عددا من القرى والمناطق المتضررة بفعل الحرائق.. الرئيس #الأسد يستمع من أهالي بلدة #مشتى_الحلو عن… Publicerat av ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ Onsdag 14 oktober 2020

وزار يوم أمس الاسد الأسد القرى المتضررة في اللاذقية ، في جولة بدأها بقرية بلوران في ريف اللاذقية الشمالي، ثم بسوت في ريف القرداحة ثم كفردبيل بريف جبلة.

وأعلن الرئيس الاسد خلال زيارته أمس ولقائه عدد من العائلات المتضررة من الحرائق، أن الدولة ستتحمل العبء الأكبر في الدعم المادي للعائلات التي فقدت الموارد كي تتمكن من البقاء في أراضيها واستثمارها.