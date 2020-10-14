بالتفاصيل.. أسعار الذهب في سوريا اليوم

تابعت أسعار الذهب في سوريا استقرراها اليوم الأربعاء وبشكل نسبي في معظم أسواق المحافظات بعد تأرجحات شهدتها في الآونة الأخيرة.

أسعار الذهب في سوريا :

وبحسب ما حددته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب، فقد سجل غرام الـ 21 بـ 118000 ليرة ، وغرام الـ 18بـ 101 ليرة ، 101143 ليرة سورية.

بينما استقرت الأونصة الذهبية السورية على سعرها البالغ 4 مليون و 215 ألف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1932 دولاراً .

في سياق متصل بلغ سعر غرام الفضة الخام 10 آلاف و 500 ليرة سورية، في الأسواق المحلية، وذلك كوزن صافي دون صياغته.

وتتيح الجمعية لبائعي الـذهب زيادة سعر مبيع غرام الـذهب، عبر إضافة “أجرة صياغة”، بصورة تتيح لهم البيع بسعر يتناسب مع سعر الدولار.