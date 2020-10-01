بالأسماء .. دفعة عقوبات أمريكية تطال شخصيات وشركات سورية

فرضت أمريكا عقوبات جديدة طالت رجال أعمال سوريين وحاكم مصرف سوريا المركزي إلى جانب أسماء شركات سورية .

ونقلاً عن وسائل إعلام عالمية ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 6 شخصيات و13 كيان سوري.

والشخصيات التي فرض عليها عقوبات، رجل الأعمال خضر علي طاهر وشركات تابعة له، و حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول.

عقوبات أمريكية على شخصيات سورية :

ومن الشخصيات أيضاً:

– خضر طاهر بن علي المعروف بأبو علي خضر

– نسرين حسين إبراهيم

– رنا حسين ابراهيم

– ميلاد جديد

– حسام محمد لوقا

– لويس البرتو رودريغيز لوبيز كاليجا

عقوبات أمريكية على كيانات سورية :

اما الكيانات الـ 13 فهي:

– شركة العلي والحمزة

– شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية

– شركة ايلا للخدمات الاعلامية

– شركة ايلا للسياحة

– شركة ايما

– شركة ايماتيل للاتصالات

– شركة ايماتيل بلس

– شركة النجم الذهبي التجارية

– شركة الياسمين التعهدات

– شركة السورية للمعادن و الاستثمار

– الشركة السورية للادارة الفندقية

– وزارة السياحة السورية

– الشركة السورية للنقل و السياحة

يذكر أنه في نهاية تموز 2020، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الدفعة الثانية من العقوبات المتخذة بموجب قانون قيصر، وشملت 4 شخصيات سورية و10 كيانات سورية، جاء ضمنها اسم رجل الأعمال وسيم أنور القطان وشركات تابعة له ومجمعات تجارية يستثمرها.

فيما فرضت الدفعة الأولى من العقوبات في 17 حزيران 2020 وطالت 39 شخصاً وشركة سورية، وكان بينهم نساء ورجال أعمال مثل محمد حمشو وسمية حمشو، وشركة تابعة إلى رامي مخلوف، وشركات عقارية مشاركة في بناء مقاسم ضمن مشروع ماروتا سيتي.